Düren.

Fünf junge Musiker präsentierten im Haus der Evangelischen Gemeinde zu Düren ein ausgereiftes Musikprogramm. Sie nahmen die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch vier Jahrhunderte, vom Barock bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, eine Epoche, in der die Melodien nicht mehr lieblich waren, und in der Dissonanzen von schwierigen Zeiten erzählten.