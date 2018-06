Düren.

Wer in den 80er Jahren auf Funk, Pop und Jazz stand, der kennt sie bestimmt noch, die Melodie von „Shakataks“ großem Hit „Down on the Street“. Am 21. September kommt die britische Band im Rahmen ihrer Live-Tour auch an die Rur. Zwei Tage vorher spielen sie in Berlin, zwei Tage später in Bonn.