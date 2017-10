Nörvenich.

Beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 15. Oktober, stellt das Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ seine Ausbildungswerkstatt vor. Die Veranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr in der Ausbildungswerkstatt des Geschwaders statt, die sich in der Kaserne Haus Hardt (an der K 52 Richtung Vettweiß/Gladbach), Gebäude 13, statt.