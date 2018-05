Kleinhau.

Motorsport-Fans aus der Region hatten am Wochenende die Qual der Wahl: das 24- Stunden-Rennen am Nürburgring oder doch lieber zum Flutlicht Motocross am Raffelsberg? Für eingefleischte Fahrer und Fans des Motorsportsclubs Kleinhau eine klare Sache. Zum 29. Flutlicht Motocross-Rennen fanden über das Wochenende verteilt rund 10.000 Zuschauer den Weg.