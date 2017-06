Düren.

Das Wasser klatscht mit Wucht gegen den Bug. Die Ruderer lassen ihre Paddel ins kühle Nass gleiten. Auf Kommando des Trommlers wird gerudert. Was im ersten Moment an eine römische Galeere erinnern mag, war am Samstag ein großer Spaß für Dürener Vereine und Unternehmen.