Düren.

Susanne Draheim steht an der Theke eines Bäckers in einem Supermarkt in der Dürener Innenstadt. Die 41-Jährige kauft Brot für das Abendessen. Neben ihr steht geduldig ihre sechs Jahre alte Labradorhündin Gustel. Gustel ist ein spezieller Hund: Sie wurde zum Blindenführhund ausgebildet und ersetzt seit viereinhalb Jahren das Sehvermögen, das ihrem Frauchen fehlt. Draheim hat nur noch ein Sehvermögen von zwei bis drei Prozent.