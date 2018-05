Düren - Bei Flucht vor Polizei vom Balkon gesprungen

Düren .

Ein mit polizeilichem Haftbefehl gesuchter 22-jähriger Dürener ist am Montagabend in der Wohnung seiner Eltern angetroffen worden. Bei Erkennen der Polizei flüchtete er über den Balkon in der 2. Etage, stürtzte von hier herab. Weiter kam er nicht, da er sich schwer an den Beinen verletzt hatte.