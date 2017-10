Gegen Unterhaching und Königs Wusterhausen

Ihr nächstes Spiel bestreiten die SWD Powervolleys am Sonntag, 5. November, um 14.30 Uhr in der Uni-Sporthalle in Unterhaching.

Die nächste Heim-Partie findet eine Woche später, nämlich am Samstag, 11. November, gegen Königs Wusterhausen statt. Anpfiff in der Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4, ist um 19.30 Uhr.

Mehr Infos unter www.swd-powervolleys.de.