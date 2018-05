Düren/Niederzier - Baubeginn der Linksabbiegespur von der B56 in die Industriestraße

Baubeginn der Linksabbiegespur von der B56 in die Industriestraße Letzte Aktualisierung: 30. Mai 2018, 16:09 Uhr

Düren/Niederzier. Voraussichtlich werden die Arbeiten an der geplanten Linksabbiegespur von der B56 in die Industriestraße in Huchem-Stammeln am 18. Juni beginnen.