Barockensemble „CordArte“ in der Fabrik Becker und Funck in Düren

Düren.

Das Barockenesmble „CordArte“ mit Daniel Deuter (Violine), Heike-Johanna Lindner (Viola da gamba) und Markus Märkl (Cembalo) präsentiert im Rahmen der Konzertreihe „TonSpuren“ sein aktuelles Programm zum Telemannjahr am Montag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Fabrik Becker und Funck in Düren.