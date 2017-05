Düren.

Wer kennt es nicht – das Märchen von Schneewittchen? Eine Prinzessin, deren Haut so weiß wie Schnee, deren Lippen so rot wie Blut und deren Haar so schwarz wie Ebenholz ist. Und eine Stiefmutter, grün vor Neid, weil nicht sie die Schönste im ganzen Land ist.