Düren - Bahnhofsmission hofft auf räumliche Erweiterung

Düren. An Gleis eins des Dürener Bahnhofs steht vormittags eine Tür weit offen: die der Bahnhofsmission. In dem überschaubaren Raum gibt es Sitzplätze für zwölf Personen, einen kleinen Tresen, Getränke und Gebäck sowie Rat und Hilfe – für Bedürftige, aber auch für Reisende.

Seit Anfang April hat hier Karin Zettler den Hut auf. Anlässlich des Tages der Bahnhofmission am Freitag und des 25-jährigen Bestehens der Dürener Mission, die vom Verein „In Via“ getragen wird, hat sie gemeinsam mit dessen Geschäftsführer York Sommereisen und ihrem Kollegen Oleg Wittenbeck unserer Redakteurin Anne Welkener Rede und Antwort gestanden.

Wie sieht eigentlich ein typischer Tag in der Dürener Bahnhofsmission aus?

Karin Zettler: Der beginnt damit, dass unsere Ehrenamtlichen zur Bäckerei gehen, um Brötchen und Teilchen abzuholen. Die bekommen wir als Sachspenden. Dann kochen sie Kaffee und um zehn vor acht stehen schon die ersten Gäste vor der Tür. Die warten dann auf ihren ersten Kaffee, haben Hunger, wollen erzählen, was ihnen auf der Seele liegt, oder sich einfach hier ausruhen. Das ist so unser Hauptgeschäft. Wir helfen aber auch Reisenden – sei es beim Umsteigen oder mit schwerem Gepäck. Das können ältere Menschen sein, aber auch solche mit körperlichem oder psychischem Handicap. York Sommereisen: Und die Mitarbeiter machen Rundgänge auf dem Bahnhof. Zettler: Genau. Dann sehen sie auch, ob da vielleicht jemand ist, der Hilfe braucht, sich aber nicht traut, zu fragen.

Und diese Hilfen bieten Sie an jedem Vormittag an?

Zettler: Ja, wir sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr hier. Sommereisen: Im vergangenen Jahr haben wir versucht, die Nachmittagsstunden mit reinzunehmen, aber den Versuch haben wir nach einem Dreivierteljahr abgebrochen, weil es sich nicht lohnte. Wenn wir aber gebeten werden, jemanden zum Zug zu begleiten, dann ist auch abends um 18 Uhr noch jemand da.

Aber ihre Stammklientel kommt nur am Vormittag?

Zettler: Ja, gegen Mittag lässt das nach. Dann sind sie lieber im Park – besonders jetzt bei dem guten Wetter.

Wie viele Gäste haben Sie?

Zettler: Pro Tag sind es zwischen 27 und 32 Personen. Das ist aber ganz unterschiedliche, abhängig vor allem von Temperatur und Jahreszeit. Oleg Wittenbeck: Und am Anfang des Monats, wenn das Geld gekommen ist, sind hier weniger. Aber das hat sich nach einer Woche auch erledigt. Sommereisen: Im ganzen vergangenen Jahr kamen rund 6000 Leute.

Für diese 6000 haben Sie Getränke und Gebäck parat, einen Aufenthaltsraum, es gibt zwei Angestellte auf eineinhalb Stellen. Wie wird die Bahnhofsmission finanziert?

Sommereisen: Von der Stadt bekommen wir jährlich einen Zuschuss von 2000 Euro – das reicht für die Lebensmittel. Im Moment ist aber im Gespräch, den Zuschuss zu erhöhen, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir wahrscheinlich eineinhalb Streetworker stellen werden, die sich um alkoholabhängige Menschen in der Stadt kümmern. Die Räumlichkeiten bekommen wir von der Deutschen Bahn kostenlos. Für „In Via“ als Träger sind die Personalkosten am höchsten, die trägt unser Verein aus Spenden und eigenen Rücklagen.

Frau Zettler, Sie sind noch ganz frisch dabei. Welche Ziele haben Sie für die Bahnhofsmission?

Zettler: Mein Wunsch ist, unser Angebot auszubauen und zu schauen, wo wir weiter und intensiver unterstützen können. Dafür brauchen wir natürlich mehr Mittel und Möglichkeiten.

Wie könnte so eine Ausweitung aussehen?

Wittenbeck: Ein Waschsalon wäre toll. Wir geben zwar auch Gutscheine raus, damit die Leute die Waschmaschine oder Dusche im Café Lichtblick benutzen können, aber viele Ätere schaffen es nicht bis in die Stadt. Ein Arzt, der ab und zu mal kommt, wäre auch hilfreich. Zettler: Ja, oder ein Friseur. Es gibt viele Ideen. Aber ein großer Wunsch für die Zukunft ist eine räumliche Erweiterung. Wir haben hier nur den Aufenthaltsraum, können also keinen geschützten Raum für ein Vier-Augen-Gespräch anbieten. Das macht es für viele Gäste schwierig. Die haben eine ganze Menge von dem, was für uns selbstverständlich ist, verloren. Denen möchte ich die Würde waren – denn oft ist sie das Einzige, was ihnen noch geblieben ist.