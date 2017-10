Bahn-Brücke durch Schwertransporter beschädigt

Düren. In der Nacht zum Sonntag ist eine Brücke in Düren durch einen Schwertransporter auf den Gleisen der Rurtalbahn beschädigt worden. Die Statik der Brücke war nicht mehr gewährleistet, sodass das Gleis und die darunterführende Straße gesperrt wurde.

Wie die Dürener Polizei am Sonntag berichtete, beschädigte die Überbreite des Schienenfahrzeugs einen Brückenpfeiler der Brücke am Heerweg so schwer, dass die Statik der Brücke gefährdet war. Kräfte des Technischen Hilfswerks wurden alarmiert um eine Abstützung zu errichten und so ein Einstürzen zu verhindern.

Vorsichtshalber wurde außerdem die darunterführende Straße für den Verkehr sowie das daraufliegende Gleis für den Zugverkehr gesperrt. Wegen dieser Sperrung hat die Rurtalbahn zwischen dem Bahnhof Düren und dem Haltepunkt „Im großen Tal“ Schienenersatzverkehr eingerichtet.