Düren.

Stephan Robertz, Michael Pütz, Jonas Mohr und Achim Decker haben alle Hände voll zu tun. In weniger als drei Stunden muss sich die Sporthalle der Nelly-Pütz-Schule an der Zülpicher Straße in einen Bundesliga-Spielort verwandeln. Die Spieler des 1. BC Düren, die als Herbstmeister in die Winterpause gegangen sind, haben am zehnten Bundesligaspieltag am Dienstag gegen die Mannschaft von Union Lüdinghausen gespielt – und die Partie knapp mit 4:3 gewonnen.