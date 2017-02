Düren.

Ein weiteres Mal musste der 1. BC Düren auf Kai Schäfer im ersten Einzel verzichten. Ein weiteres Mal glückte ersatzgeschwächt dennoch ein 4:3-Sieg – am Dienstagabend gegen den 1. BC Beuel. Wieder im Trainingsbetrieb wird Schäfer am Doppel-Spieltag kurz vor Saisonende dann am Spielbetrieb teilnehmen können. Gerade rechtzeitig, um sich für die Play-offs warm zuschlagen.