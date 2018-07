Düren - Autos auf Kreuzung zusammengestoßen

Düren. Zwei leichtverletzte Autofahrer und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen auf der Kreuzung Schoellerstraße/Bismarckstraße/Roonstraße ereignete.

Kurz vor zehn Uhr wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Merzenich von der Roonstraße nach links in die Schoellerstraße in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Ihr entgegen kam zur gleichen Zeit ein 37 Jahre alter Mann aus Merzenich mit seinem Pkw. Er wollte von der Bismarckstraße geradeaus in die Roonstraße fahren.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.