Düren.

Ein gutes Fußball-Wissen kann im Erdkundeunterricht hilfreich sein: Wenn der Lehrer wissen will, wo Astana liegt oder Baku, dann kann derjenige auftrumpfen, der die Europa-League im Detail verfolgt. Astana liegt in Kasach-stan und hat in der gerade zu Ende gehenden Saison in der Euro-League gespielt, Baku liegt in Aserbaidschan und war 2012/2013 dabei.