Autofahrer nimmt Schlaftabletten und schläft am Steuer ein

Düren. Weil ein Autofahrer vor der Fahrt Schlaftabletten eingenommen hatte, hat er sich am Dienstagmorgen hinter dem Steuer nicht wachhalten können. Er schlief mehrfach ein, prallte mit seinem Auto gegen geparkte Wagen und verursachte dadurch mehrere tausend Euro Schaden.

Laut Polizeibericht bemerkte ein Radfahrer um kurz vor 9 Uhr am Dienstag den Wagen, der auf der Neuen Jülicher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Das Auto blieb dabei jedoch nicht auf seinem eigenen Fahrstreifen, sondern bewegte sich langsam über die Gegenfahrbahn hinweg. Schließlich prallte er gegen zwei am gegenüberliegenden Parkstreifen geparkte Autos.

Der Zeuge eilte dem Fahrer sofort zur Hilfe, musste diesen jedoch erst einmal aufwecken. Der 54 Jahre alte Mann aus Düren gab der Polizei gegenüber zu, Schlafmittel genommen zu haben und daher müde zu sein. Nicht nur am Unfallort schlief der Dürener immer wieder ein, auch bei der erforderlichen Blutabnahme im Krankenhaus nickte er mehrfach weg.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt. Die Polizei bemerkt: „Dass es bei einer Gefährdung blieb und weder der Unfallverursacher selbst noch Unbeteiligte zu Schaden kamen, dürfte lediglich dem Zufall zu verdanken sein.“