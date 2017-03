Auto touchiert Frau, Fahrer flüchtet

Düren. Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag an der Hohenzollernstraße eine Fahrerflucht beobachtet haben. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war die 52-jährige Dürenerin gegen 18.15 Uhr in Richtung Friedrichstraße auf dem Gehweg unterwegs. Als sie den Fußgängerüberweg in Richtung Bonner Straße bei Grün überqueren wollte, wurde sie auf der Hälfte des Weges vom linken Außenspiegel eines Autos berührt, der aus der Bonner Straße rechts in Richtung Hohenzollernstraße abbog.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02421/9495221 oder Telefon 02421/9496425 zu melden. Der Wagen des Flüchtigen ist dunkel und hat ein Dürener Kennzeichen.