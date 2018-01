Hürtgenwald - Auto kippt in Kurve auf Seite: Mutter und Tochter leicht verletzt

Hürtgenwald . Eine 41 Jahre alte Frau ist nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto am Dienstag auf der Landesstraße 11 zwischen Zerkall und Bergstein verunglückt.

Die 41-Jährige aus der Gemeinde Hürtgenwald war in Begleitung ihrer elfjährigen Tochter um kurz nach 12 Uhr in Richtung Zerkall unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie dann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Wagen rutschte zunächst nach links in den dortigen Hang. Anschließend rollte er zurück auf die Fahrbahn, wo er auf der Fahrerseite liegen blieb. Beide Insassinnen hatten sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.