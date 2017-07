Aus dem Verkehr gezogen: Lkw-Fahrer mit 3,0 Promille

Kreis Düren. Ein Lkw-Fahrer auf der Schoellerstraße in Düren ist am Samstag gegen 22.30 Uhr ins Visier der Polizei geraten: Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei aufgrund der unsicheren Fahrweise des 45-Jährigen alarmiert, der auch ohne Licht unterwegs war. Im Führerhaus fanden die Beamten leere Alkoholflaschen, und ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer 3,0 Promille Alkohol im Blut hatte.

Mit 2,0 Promille fiel in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Geilenkirchen in Vettweiß auf. Er hatte zuvor noch wegen eines Streits selbst Zeugen motiviert, die Polizei zu rufen. Den Führerschein ist er los. Gleiches Schicksal ereilte eine 35-Jährige aus Hemer, die wenig später in Birkesdorf nach Ausfallerscheinungen kontrolliert wurde. Sie hatte 1,76 Promille.

So betrunken, dass es nicht mehr zum Atemtest reichte, war am Freitag gegen 23.10 Uhr ein 39-Jähriger aus Zülpich, der auf der L 264 bei Girbelsrath an einer Rechtskurve scheiterte und mit dem Pkw gegen ein Verkehrsschild prallte, das er noch 30 Meter weiter schleifte, bevor der Pkw mit aufgerissener Ölwanne liegen blieb. Danach fehlte dem Fahrer offenbar die Puste – es musste eine Blutprobe her.