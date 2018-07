Kreis Düren - Aufbrüche: Trio im Visier der Dürener Polizei

Kreis Düren. Die Polizei hat eine dreiköpfige Gruppe im Visier, die vermutlich für eine Vielzahl von Transporter-Aufbrüchen und Werkzeugdiebstahl verantwortlich ist. Diese sei laut einer Mitteilung mit einem Transporter (ähnlichen einem Transit) vorzugsweise in den Nächten unter der Woche unterwegs.

Auf frischer Tat wurde das Trio noch nicht erwischt, daher setzt die Polizei weiter auf Zeugen, die merkwürdige nächtliche Beobachtungen machen. Besonders gefährdet sind frei stehende Transporter mit eindeutiger Firmenbezeichnung. Ob die Kleingruppe auch für die jüngst gemeldeten Aufbrüche und Diebstähle von zwei Transportern an der Schulstraße in Oberzier und am Bretzelnweg in Düren verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Die Taten ereigneten sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen.

Angaben zur Schadenssumme beider Fälle liegen noch nicht, jedoch eine vorläufige Bilanz der Polizei seit Jahresbeginn: In mehr als 60 angezeigten Fällen liege sie nach Angaben der Polizei bei rund 150000 Euro. Diese hohe Summe ergibt sich daraus, dass die gestohlenen Werkzeuge und Maschinen teilweise einen Einzelwert zwischen 5000 und 10.000 Euro haben.

Die Taten werden nach einer Auswertung der Polizei vor allem aus den südlichen Gemeinden Kreuzau, Heimbach und den eifelnahen Ortschaften entlang der B477 gemeldet.