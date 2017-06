Anker investiert

2,7 Millionen Euro

Geschichte: Anker wurde 1854 von Leopold Schoeller gegründet. Es ist die älteste und größte deutsche Teppichweberei. Das Unternehmen ist in sechster Generation in Familienhand.

Geschäftsentwicklung: Anker exportiert 43 Prozent seiner Waren, hauptsächlich in die Schweiz und in die USA. 2016 wurden 2,7 Millionen Euro investiert, unter anderem in einen neuen Standort in Thüringen. Anker beschäftigt 340 Mitarbeiter (24 Azubis).