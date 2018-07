Vettweiß - Auch Vettweiß führt jetzt die Ehrenamtskarte für Helfer ein

Vettweiß.

Titz und Jülich haben sie, die „Ampel“-Koalition in Düren will sie und Vettweiß bekommt sie am 1. August – die Ehrenamtskarte. Seit 2008 vergeben das Land und teilnehmende Kommunen die Karte an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Hauptsächlich gehe es darum, den Einsatz der Ehrenamtlichen zu würdigen, erklärte Andreas Kersting bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages im Vettweißer Rathaus.