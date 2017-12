Atelier für Bühnentanz in Düren feiert 25-jähriges Bestehen

Düren.

Mit einem Weihnachtsmärchen für Groß und Klein hat das Atelier für Bühnentanz am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen mit zwei Aufführungen im Haus der Stadt in Düren gefeiert. „Das Geheimnis der goldenen Weihnachtskugel“ hieß das Märchenballett, in dem eine mutige Prinzessin in der Weihnachtszeit auf ein großes Abenteuer begibt.