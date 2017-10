Gürzenich.

Gefeiert werden sollte zwar der Anbau an die Awo-Kita „Spatzennest“ an der Möschengasse in Gürzenich; doch die wärmende Frühherbst-Sonne zog Kinder und geladene Gäste zunächst nach draußen. Mit einem Programm, in das auch die Gäste aktiv eingebunden wurden, wurde die Fertigstellung des Bauwerkes würdig begangen.