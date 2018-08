Merzenich - Anna Maria und Heinz Ohlemeyer feiern ihre Diamantene Hochzeit

Merzenich. „Das Leben hat uns nichts geschenkt, aber trotzdem blicken wir auf eine erfolgreiche und glückliche Zeit zurück.“ Dieses Fazit ziehen die Eheleute Heinz und Anna Maria Ohlemeyer, die am Montag das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern.

Zwischen Rostock und Stralsund ist der heute 86-jährige Heinz Ohlemeyer aufgewachsen. „Und 1956 habe ich mich rübergemacht“, berichtet er. Sein Weg führte ihn nach Nörvenich und nach Türnich, wo er als Lkw-Fahrer arbeitete.

„Wer ist der neue junge Mann im Dorf?“, fragte sich Anna Maria Bell, als sie aus dem Fenster ihres Nähstübchens den feschen Burschen sah. Weihnachten 1956 kam es zum ersten Kontakt: einem Kino-Besuch in Düren. Und ein Jahr später zu Weihnachten folgte die Verlobung. Der standesamtlichen am 27. August 1958 folgte am 20. September die kirchliche Trauung. Im Laufe der Jahre wurden vier Kinder geboren. Ein Enkelkind ist dazu gekommen.

Die Ohlemeyers packten zu: Anna Maria trug über viele Jahre in Nörvenich diese Zeitung aus; eine Tätigkeit, die sie von ihrer Mutter übernahm. Heinz Ohlemeyer trat später in den Dienst der Deutschen Bundesbahn. Die Familie ging mit eigener Kraft und Unterstützung von Helfern aus Familie und Bekanntenkreis 1964 daran, an der Burgstraße ein Haus zu bauen, das 1967 bezogen wurde und in dem heute noch ein Sohn wohnt. Ihre Freizeit verbrachten die Eheleute weitgehend bei der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und widmeten sich dort dem Schießsport. In einer Wandergruppe und bei eigenen Urlaubsreisen lernten die Eheleute Deutschland kennen. „Heute ist der Garten unser Heiligtum“, sagt Anna Maria Ohlemeyer. Der Besucher sieht: Sie haben den „grünen Daumen“.