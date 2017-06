Angeklagter hat wohl Erinnerungslücken nach Überfall Letzte Aktualisierung: 21. Juni 2017, 18:28 Uhr

Düren. Die Aussagen von bisher vier Zeugen vor dem Amtsgericht Düren lassen noch keinen exakten Schluss zu, was sich am Abend des 8. Mai vergangenen Jahres in der Rurtalbahn an der Haltestelle „Im großen Tal“ gegen 22 Uhr abgespielt hat.