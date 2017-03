Anerkannte Fortbildung: Walking und Nordicwalking im Rehasport Letzte Aktualisierung: 1. März 2017, 10:01 Uhr

Birkesdorf. Das Gesundheitszentrum am St.-Marien-Hospital bietet mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW am Samstag, 29. April, von 10 bis 17.30 Uhr eine Fortbildung zum Thema „Walking und Nordicwalking im Rehasport“ an.