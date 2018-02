„Ampel“ will zwei neue Streetworker einstellen

Die „Ampel“ will 1,5 Stellen neu schaffen, um eine weibliche und einen männlichen Streetworker/in einzustellen. Die beiden Kräfte sollen sich auch um die 60-80 sozial Auffälligen in der City kümmern, die teils offen Alkohol trinken und pöbeln. Ihnen sollen pädagogische Angebote im von „Invia“ betriebenen Café Lichtblick gemacht werden. Die Verwaltung soll sich nun Gedanken machen, wie ein testweises Alkoholverbot in der City praktikabel umgesetzt werden kann. Sollte es realisierbar sein, würde die „Ampel“ es probieren. Zudem sollen zwei Kräfte eingestellt werden, die in den Dürener Parks nach dem Rechten sehen.