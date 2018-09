„Ampel“-Koalition: „Der BiFF-Park muss jetzt Priorität erhalten“ Letzte Aktualisierung: 2. September 2018, 17:59 Uhr

Düren. Die „Ampel“-Koalition will die Umsetzung der Pläne zur Neugestaltung des BiFF-Parks forcieren. Entsprechende Anträge sollen im Verkehrs- und Bauausschuss am 13. und im Jugendhilfeausschuss am 18. September beraten werden.