Beide Konzerte finden in der Marienkirche statt

Das Konzert mit Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtem Requiem findet am Sonntag, 26. März, um 18 Uhr in der Marienkirche statt.

Der Abend „Memento II – Erinnerung und Hoffnung“, bei dem die „Messa da Requiem“ von Guiseppe Verdi aufgeführt wird, findet am Sonntag, 19. November, ebenfalls um 18 Uhr in der Marienkirche statt. Erfahrene Sänger, die den Chor der „Cappella Villa Duria“ unterstützen möchten, können sich ab sofort unter Telefon02421/252572 oder per E-Mail an j.esser@dueren.de wenden.