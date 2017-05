Altkleidersammlung: 148 Container in dezentem Grau an 121 Stellen Letzte Aktualisierung: 29. Mai 2017, 15:04 Uhr

Düren. In dezentem Grau und übersichtlichen Größe passen sie sich unauffällig an ihre Umgebung an und sind doch gut zu erkennen: 148 Altkleidercontainer, die die Stadt Düren an 121 Standorten im Stadtgebiet neu aufgestellt hat.