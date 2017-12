Düren - Alte Akten der Dürener Dampfstraßenbahn AG als unerwarteter Glücksfall

Düren.

Der Anruf kam für Archivar Helmut Krebs überraschend. Rund zwei Jahre ist es her, als plötzlich das Telefon klingelte und eine ältere Dame am Apparat war. „Ob ich Interesse an alten Unterlagen hätte, bin ich damals gefragt worden“, erzählt Krebs, Leiter des Dürener Stadt- und Kreisarchivs.