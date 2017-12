Merzenich - Als Polizist verkleidet: Mit grausamer Masche Seniorin ausgeraubt

Merzenich.

Mit einer perfiden und skrupellosen Masche haben zwei Männer eine Seniorin aus Merzenich überfallen. Als Polizisten verkleidet standen sie am Donnerstagabend vor der Tür der Frau und teilten mit, ihrem Sohn sei etwas Schlimmes passiert. Daraufhin öffnete die Frau die Haustür, sofort packte einer der Männer sie am Kragen und stieß sie in den Keller hinab und sperrten sie ein.