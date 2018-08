Düren - Alleinerziehende Mutter hat mit vielen Problemen zu kämpfen

Düren.

In ihrem Wohnzimmer hängt eine wandgroße Motivtapete mit der Skyline New Yorks. Das Foto ist schon älter, die Twin Towers dominieren noch den Ausschnitt. „Einmal nach New York zu kommen, wäre schon ein Traum“, sagt Svenja Gase. „Aber es wird wohl ein Traum bleiben“, vermutet die alleinerziehende Mutter. Geld ist ein großes Thema in ihrem Leben, fehlendes Geld.