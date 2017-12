Dürener Künstler Ira Marom macht Porträts aus Sand

Zeremonie zur Auflösung der Sandbilder am 12. Januar

Noch bis Freitag, 22. Dezember, haben Kinder und Erwachsene die Gelegenheit, sich in einem Sandbild porträtieren zu lassen. Wer sich dafür interessiert, kann sich per E-Mail an PiSP_Heimbach@web.de anmelden.

Ab Samstag, 6. Januar, werden die Sandbilder der Öffentlichkeit präsentiert. Die Kunstakademie ist von montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag, 12. Januar, werden die Sandbilder bei einer Zeremonie an der Rur aufgelöst.