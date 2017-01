Alkoholisiert am Steuer: Zwei Führerscheine einkassiert

Düren.

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei gleich zwei Führerscheine einkassiert. Zunächst war ein 19-Jähriger bei Nörvenich stark alkoholisiert mit seinem Auto rückwärts in einen Straßengraben gefahren. Auch in Düren war eine 50-Jährige nicht mehr ganz fahrbereit.