Alkohol am Steuer: Auto landet im Graben Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2017, 14:10 Uhr

Düren. Ein 52 Jahre alter Mann hat unter Alkoholeinfluss seinen Wagen in den frühen Morgenstunden des Samstags am Dürener Gerichtsweg in den Graben gesteuert – und sich danach aus dem Staub gemacht.