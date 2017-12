Düren - Aktion der „Grünen Jugend“ gegen Zirkus: Anzeige nach Beleidigungen

Düren.

Unerwartet eskaliert ist am Freitag eine Aktion der Grünen Jugend. Zwei 16 und 17 Jahre alte Mitglieder hatten vor dem in Düren an der Kölner Landstraße gastierenden Zirkus mit Flyern „auf das Tierleid in Wildtier-Zirkussen aufmerksam“ gemacht, wie es in einer Pressemitteilung der Partei heißt. Das blieb von den Zirkusmitarbeitern offenbar nicht unbemerkt.