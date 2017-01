Heimbach.

Das Stück Holz liegt ganz leicht in der Hand. Ein Fundstück, Herkunft ungeklärt. Dessen Zukunft zeichnete sich am Samstag in der Internationalen Kunstakademie in Heimbach allerdings deutlich ab: In einem Workshop bei Dozentin Una Sörgel verarbeitete Ela Rübenach aus Flamersheim im Kreis Euskirchen das markante Holzteil in einer Skulptur.