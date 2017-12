Langerwehe.

Knapp drei Jahrzehnte ist Karl-Horst Hinzen Hausarzt in seiner Praxis in Langerwehe. In dem gelben Haus am Zehnthofweg lebt und arbeitet der 64-Jährige – mindestens noch drei Jahre lang. Dann wird die Adresse nur noch seine private sein, und die Praxisräume übernimmt bestenfalls ein Nachfolger.