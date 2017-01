Düren.

Die Adipositas-Selbsthilfegruppe Düren trifft sich ab sofort im Seniorenhaus St. Gertrud in Düren, Kölnstraße 62, und nicht mehr wie bisher in den Räumen des St.-Marienhospitals in Birkesdorf. Das nächste Treffen der Gruppe, die von Christel Scharfenort betreut wird, findet am morgigen Mittwoch, 11. Januar, statt.