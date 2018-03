Düren-Birkesdorf - Acht Bomben in Düren erfolgreich entschärft

Düren-Birkesdorf. Die acht Weltkriegs-Bomben, die am Mittwochmorgen im Neubaugebiet in Düren-Birkesdorf gefunden worden sind, sind am späten Mittag entschärft worden. Rund 2500 Menschen hatten evakuiert werden müssen. Die Bundesstraße B56 wurde gesperrt, für die Rurtalbahn gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Experten des Kampfmittelräumdienstes hatten am Mittwochmorgen bei Vorab-Untersuchungen vor Bauarbeiten die acht Weltkriegs-Bomben gefunden. Das Gebiet in der Straße „Zur Kesselkaul“ in Birkesdorf (östlich der Eintrachtstrasse, nördlich der Akazienstrasse) ist weiträumig abgesperrt worden.

Eine Evakuierung von rund 2500 Bewohnern war notwendig. Gegen 15.30 Uhr war die Entschärfung der Bomben abgeschlossen. Der Ordnungsdienst der Stadt Düren, die Polizei sowie die Feuerwehr waren vor Ort und sicherten die Fundstelle.

Es wurde mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet, da während der Entschärfung auch die Bundesstraße B56 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt wurde. Die betroffene Bevölkerung wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort direkt angesprochen.

Die Polizei und die Feuerwehr begannen am späten Vormittag mit der Evakuierung. Sie klopften an die Türen der betroffenen Anwohner, die ein paar Minuten Zeit haben, um Sachen zusammenzupacken und ihre Haustiere mitzunehmen.

Die Eintrachtstraße, Akazienstraße und Weidenpesch wurden im betroffenen Bereich auf beiden Seiten der Straße geräumt. Inzwischen ist die Evakuierung nach Polizeiangaben weitgehend abgeschlossen, die Häuser sind mehrfach kontrolliert worden.

Auffangstelle in der Matthias-Claudius-Schule

Für die Betroffenen ging es in Richtung Matthias-Claudius-Schule, die frühere

Gemeinschaftshauptschule Birkesdorf, wo die Anwohner untergebracht sind. In der Turnhalle der Hauptschule wurde eine Auffangstelle eingerichtet, die hier auch verpflegt werden. Pendelbusse für den Transport wurden eingerichtet.

Die Entschärfung der Sprengkörper begann gegen 13.30 Uhr. Dafür wurde die B56 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Für die Rurtalbahn wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet (www.rurtalbahn.de).

Die Kita im Gebiet hatte am Mittwoch gar nicht erst geöffnet. Die Buslinie 205 fuhr die Ulmenstraße nicht an und ließ in der Akazienstraße und Eintrachtstraße Fahrgäste nicht aussteigen. Dies betraf ebenfalls die Buslinie 209, dort konnten in der Eintracht- und Ringstraße keine Fahrgäste aussteigen.

15 bis 20 Minuten pro Entschärfung

Der Kampfmittelräumdienst hatte sich optimistisch gezeigt, dass die Bomben schnell entschärft werden könnten. Lediglich eine der acht Weltkriegs-Bomben sei in einem desolaten Zustand gewesen. Deren Entschärfung hatte folglich mehr Zeit in Anspruch nehmen können; für die sieben anderen Bomben rechnete der Kampfmittelräumdienst mit 15 bis 20 Minuten pro Entschärfung.

Im Einsatz waren zwei Teams des Kampfmittelräumdienstes des Landes sowie eines Dürener Unternehmens. Die Bomben hatten jeweils ein Gewicht von 125 bis 250 Kilogramm.

Es wurde eine Hotline eingerichtet: 02421/25-2900. An diese Nummer konnten und können sich auch Menschen wenden, die für die Evakuierung einen Behindertentransport benötigen.