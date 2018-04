Kreuzau/Düren - Abwasserkanal: 40-Millionen-Euro-Projekt verzögert sich

Verkehr soll nicht beeinträchtigt werden

Der neue Kanal soll überwiegend unter Straßen-, Rad- und Fußwegen entlang der Rur verlaufen, wie die obige Infografik zeigt. Über die gesamte Strecke soll der „Parallelsammler“ ein Gefälle aufweisen, damit das Schmutzwasser ohne den Einsatz von Pumpen nach Merken fließen kann.

Ziel ist es, dass die Hauptverkehrsadern zwischen Kreuzau und Düren nicht tangiert werden. Auf den 12,5 Kilometern ist das jedoch nicht so einfach gewesen: Die Kreuzung Valencienner Straße/Tivolistraße wird ebenso betroffen sein wie die Dr.-Overhues-Allee und die Mariaweiler Straße. Die Rohre sollen möglichst unterirdisch verlegt werden, aber ohne Ausschachtarbeiten. Die Rohre werden beim Start in Winden 80 Zentimeter Durchmesser haben, in Merken 1,60 Meter.