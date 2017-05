Aboplus-Tour : Wie Wald und Forstwirtschaft funktionieren

Langerwehe. Der Rundgang durch den Meroder Forst hatte mit einem Auszug aus dem kleinen Einmaleins der Forstwirtschaft begonnen, und endete – wie es die Natur eben will – mit dem Tod. Nicht im wahrsten Sinne, sondern thematisch, denn in einem kleinen Teil des Waldes der Adelsfamilie Merode soll bald ein Friedwald entstehen.

Prinz Albert-Henri von Merode und Försterin Barbara Boos-Kluß führten gestern im Rahmen einer Aboplus-Tour knapp 30 Abonnenten aus dem gesamten Verbreitungsgebiet des Zeitungsverlages Aachen durch Teile des 800 Hektar großen Waldgebietes in der „Herrschaft“, von dem gut 40 Hektar Naturschutzgebiet sind. Beide erklärten in der gut zweistündigen Führung, wie Forstwirtschaft von der Pike auf funktioniert und welche Projekte es im Meroder Forst gibt.

Natürliche Monokultur

Was in dem Wald direkt ins Auge sticht: Weit und breit sieht man Fichten. „Das ist eine natürliche Monokultur“, erklärte der Prinz von Merode, „denn auf dem Boden mit den sauren Fichtennadeln können nur Fichten wachsen. Bei anderen Bäumen funktioniert das genauso. Monokulturen sind nicht immer vom Menschen gemacht.“ Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit haben Fichten größtes Potenzial, fügte Försterin Boos-Kluß an. „Aus Bucheckern entspringen zwei Buchen – aber aus einem Fichtenzapfen 300 Fichten. Und Fichten bringen das beste Bauholz – und das werden wir immer brauchen.“

Nicht zu gebrauchen sind jedoch alle Bäume, die älter als 70 Jahre alt sind, denn auch der Meroder Forst war Schauplatz der Schlachten des Zweiten Weltkrieges. „Diese Bäume sind voller Splitter, also absolut wertlos, die kann kein Sägewerk verarbeiten“, sagte der Prinz von Merode, der außerdem erklärte, dass ein Baum erst nach 40 Jahren einen positiven Ertrag bringe und ab 80 Jahren geerntet werde. „Wenn ich also heute falsch plane und falsch setze, werden erst meine Enkel das zu spüren bekommen.“

Anhand der dünnen, langen Fichten konnten der Prinz und Försterin Boos-Kluß leicht erklären, wie man das Alter von Bäumen errechnet: Jeder Astquirl (also die Reihe der Äste, die einmal rundherum aus dem Baum wachsen) steht für ein Jahr, die Größe der Abstände zeige an, wie die Wetterbedingungen in dem Jahr gewesen sind – je größer, desto besser. Am Ende müsse man zu der Summe der Quirle noch sieben addieren für die erste Wachstumsphase.

Viele Leser interessierte, was die Markierungen auf einzelnen Bäumen bedeuten. Die Antworten: Ein Pfeil kennzeichnet Rückegassen, also die einzigen unbefestigten Passagen, in denen landwirtschaftliche Maschinen zum Holzabtransport fahren dürfen; ein Streifen, der um den Stamm geht, steht für einen Zukunftsbaum (Z-Baum), der wachsen soll; ein Baum mit einem schrägen Strich wird gefällt; zwei Striche stehen für eine Grenze; Ameisenhaufen werden mit einem A markiert; weiße Schlangenlinien kennzeichnen sogenannte Biotopbäume, die nicht gefällt werden, auch wenn sie abgestorben sind (Totholz).

„Totholz ist ein einzigartiges Ökosystem mit Abertausenden Insekten, aber nur im Stand, denn liegendes Holz wird feucht. Deswegen tut man der Natur etwas Gutes, wenn man diese Bäume nicht fällt“, erklärte Boos-Kluß. „Man könnte vielleicht 20 Euro mit dem Brennholz verdienen, aber mit dieser riesigen Lebensgemeinschaft hat der Baum einen viel größeren Wert.“

Der Prinz von Merode hat sich auch zum Ziel gesetzt, die Gelbbauchunke in dem Familienforst wieder anzusiedeln, daher habe man etliche Tümpel angelegt.

Zum Abschluss der Tour erklärten der Prinz und Boos-Kluß den anvisierten Friedwald, der in einem Zusammenschluss aus unter anderem der Familie Merode und dem Landesbetrieb Wald und Holz auf 40 Hektar entstehen soll. „So wollen wir alte Bäume fördern und nicht wegschneiden. Außerdem sichern wir über 100 Jahre die gleiche Wirtschaftlichkeit, wie wir sie mit anderer Nutzung der Bäume erzielen würden.“ Boos-Kluß: „Außerdem kann kein Mensch so gut dekorieren wie die Natur.“