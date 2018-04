Kontaktdaten für

weitere Interessenten

Wer sich näher über die „Alte Stadtgärtnerei“, Mariaweiler Straße 4, informieren möchte, kann sich direkt an Ute Pietschmann wenden. Die Leiterinist unter Telefon 0152/57216350 oder per E-Mail an u.pietschmann@dn-sb.de zu erreichen.