Düren.

Julia ist 13 Jahre alt und geht in die 7. Klasse. Was sie einmal beruflich machen will? „Keine Ahnung!“ Kein Wunder: Bei mehr als 350 dualen Ausbildungsberufen, unzähligen schulischen Ausbildungen und Studiengängen ist es alles andere als einfach, sich zu orientieren und die richtige Wahl zu treffen.