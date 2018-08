Düren.

Es klingt ganz profan und ist doch ein überaus komplexes Unterfangen: „Erneuerung der elektrischen Installationen in der Annakirche“. Was in einem Privathaus vielleicht zwei Wochen dauert, hat in der zentralen Dürener Kirche am Weißen Sonntag – also eine Woche nach Ostern – begonnen und wird voraussichtlich zum 1. Advent geschafft sein. Klar, dass die Planungen für ein solches Projekt zwei Jahre vorher begannen.