Froitzheim - 300 Gäste feierten auf der Galasitzung der IG „Froitzheimer Karneval“

Froitzheim.

Was tut man, wenn gleich die ersten Gäste nicht pünktlich kommen? Panik? Nicht in Froitzheim! Bei der Galasitzung der IG „Froitzheimer Karneval“ musste Präsident Lothar Gerling ganz früh im Programm schon improvisieren. Die „Blauen Jungs“ aus Köln steckten mit zwei Bussen auf der Autobahn fest und es drohte ein Loch im Programm. Glück in diesem Pech, dass „der singende Wirt“ schon etwas zu früh da war.